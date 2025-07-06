Бывшей жене Бондарчука выписали новый штраф из-за неоплаты старого

«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости сообщение суда. Там добавили, что Рудская была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату штрафа. Санкция по этой статье предусматривает двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.