Бывшей жене Бондарчука выписали новый штраф из-за неоплаты старого

Рудской выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.
Мировой суд в Москве вновь назначил штраф в размере 10 тысяч рублей бывшей супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской из-за просрочки оплаты ранее наложенного административного взыскания. Об этом сообщили в инстанции.
«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости сообщение суда. Там добавили, что Рудская была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату штрафа. Санкция по этой статье предусматривает двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Ранее суд принял решение о наложении на Рудскую административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Санкция была применена по двум протоколам за аналогичное нарушение.