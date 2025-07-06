Рогов рассказал об уникальном рывке ВС РФ по дну Каховского водохранилища

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru об уникальной операции, результатом которой стал стремительный рывок российских бойцов по дну Каховского водохранилища и занятие важного плацдарма в селе Каменское Запорожской области.
«Рывок наших бойцов был столь быстрым и стремительным, что даже и мост был сохранён, который в принципе тоже можно использовать для передвижения», — сказал Рогов.
Он подчеркнул, что Каменское, где бойцы заняли очередной участок в северо-западной его части, — крайне важный населенный пункт.
«С учетом того, что сейчас давление на противника в Каменском идет и с юга, и с востока, и уже и в северной части наши ребята присутствуют и проводят там зачистку, то общая позиция по населенному пункту очень обнадеживающая», — поделился Рогов.
Напомним, в 2023 году верхняя часть Каховской гидроэлектростанции была разрушена, в результате произошёл сброс воды. Прибрежные населённые пункты были затоплены. Каховское водохранилище практически обмелело.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли большую часть Каменского в Запорожской области.