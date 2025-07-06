Россиян предупредили об опасности переедания черешни

«Начинайте с меньших порций по 50−100 граммов, особенно если вы раньше ели черешню редко или у вас чувствительный желудок. Следите за реакцией организма. Не ешьте всю дневную норму за один присест. Разделите на две-три порции в течение дня», — сказала врач.