Россиян предупредили об опасности переедания черешни

В сутки взрослому человеку рекомендуется съедать до 200−300 граммов черешни — это оптимальная и безопасная доза для данной ягоды. При этом норму лучше разделить на две-три части, рассказала РИА Новости глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.
«Начинайте с меньших порций по 50−100 граммов, особенно если вы раньше ели черешню редко или у вас чувствительный желудок. Следите за реакцией организма. Не ешьте всю дневную норму за один присест. Разделите на две-три порции в течение дня», — сказала врач.
При этом важно знать, что для детей порция должна быть меньше — не более 100 граммов в день. Ее объем зависит от возраста и индивидуальной переносимости.
Тен также назвала полезные свойства черешни. Ягода богата витамином С, калием, антиоксидантами и клетчаткой. Более того, употребление черешни может снизить «плохой» холестерин и нормализовать давление.
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