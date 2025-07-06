Владивосток отметил День города концертом звёзд и яркими мероприятиями

«Ещё раз поздравляю всех нас с праздником — 165-летием Владивостока! Да, по меркам истории город ещё молод, но сколько уже пройдено и сколько впереди! Уверен: сделать его по-настоящему процветающим, комфортным и безопасным мы сможем только вместе. Поэтому желаю каждому проявлять любовь к нашему городу — не только сегодня, но и каждый день», — сказал он.