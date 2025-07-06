Владивосток отметил День города концертом звёзд и яркими мероприятиями

В субботу, 5 июля центральная площадь Владивостока стала эпицентром праздничных мероприятий (0+), посвящённых 165-летию города. Тысячи горожан собрались, чтобы увидеть выступления популярных артистов — Виктории Дайнеко, групп «Корни» и «Город 312», а также легендарного Олега Газманова. Помимо концертной программы, гостей ждали выставка ретро— и современных автомобилей, соревнования по силовому экстриму и показ спецтехники, сообщает ИА PrimaMedia.
Праздничные мероприятия начались днём с выступлений местных творческих коллективов. Ансамбль «Ладья» представил танец «Дальневосточное яблочко», вокальное трио «Брильянс» и коллектив «Соло» исполнили патриотические песни. Затем на сцену поднялся глава Владивостока Константин Шестаков, чтобы наградить выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ.
«Ещё раз поздравляю всех нас с праздником — 165-летием Владивостока! Да, по меркам истории город ещё молод, но сколько уже пройдено и сколько впереди! Уверен: сделать его по-настоящему процветающим, комфортным и безопасным мы сможем только вместе. Поэтому желаю каждому проявлять любовь к нашему городу — не только сегодня, но и каждый день», — сказал он.
Вечерняя программа собрала аншлаг. Люди заполонили всю площадь, а также находились за ее пределами. Первой выступила Виктория Дайнеко, затем группа «Корни» исполнила свои хиты — «Вика», «25-й этаж» и другие. Особенно тёплый приём ждал группу «Город 312» с новой солисткой Дианой Макаровой. Артисты поздравили Владивосток с праздником и спели любимые многими песни — «Останусь», «Вне зоны доступа» и «Фонари» и другие.
Завершил концерт Олег Газманов. Перед выходом на сцену он почтил память погибших военных, включая бывшего командира 155-й бригады морской пехоты Михаила Гудкова.
«Он погиб за то, чтобы мы вот так собирались на праздниках, чтобы стояла наша страна», — сказал певец.
Его хиты «Морячка» (0+), «Офицеры» (0+) и «Россия» (0+) зрители пели вместе с ним.
Помимо концерта, гости праздника могли посетить выставку автомобилей — от ретро- «Москвичей» до современных Porsche и Maserati, посмотреть соревнования силачей и увидеть спецтехнику города. Для детей и взрослых работала зона с бесплатной сахарной ватой.
Перед владивостокцами выступили Газманов и Дайнеко, Корни и Город 312: фотоитоги.
Услышать известные хиты пришли тысячи жителей и гостей города.
«Я в восторге от концерта! Группа “Город 312” — это моя молодость, я выросла на их песнях. Здорово, что они приехали и спели все хиты. А ещё очень трогательным было выступление Газманова — настоящий патриотический момент, когда весь город пел», — поделилась впечатлениями жительница Владивостока Ирина Югай.