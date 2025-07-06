Глава Минздрава РФ посетил врачебную амбулаторию в Грановщине Иркутского района

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в модульном здании амбулатории оборудованы кабинеты терапевта, стоматолога, педиатра, гинеколога, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет медицинской профилактики. Учреждение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью, на случай отключения электроэнергии предусмотрены дизель-генератор и автономное отопление.
«Население Иркутского района стремительно растет. Сейчас в Грановщине проживает почти 10 тысяч человек, из них более четырех тысяч — дети. Ранее они получали медицинскую помощь в приспособленном здании 1980-х годов постройки. Это, конечно, уже не соответствовало никаким современным нормам», — отметил Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что новая амбулатория почти в семь раз больше старого ФАПа по площади, современно оснащена и, главное, полностью укомплектована специалистами
В Грановщине также запланировано строительство модульного здания женской консультации. Михаил Мурашко, Игорь Кобзев и Антон Красноштанов осмотрели выделенный участок. Медучреждение возведут в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Открыть женскую консультацию планируется до конца 2025 года.
В новом медучреждении будут функционировать восемь гинекологических участков, лечебно-диагностические кабинеты, дневной стационар, игровая комната, комната матери и ребенка, комната для кормления. Кроме того, его оснастят современным рентгенологическим оборудованием для выполнения маммографий, оборудованием для выполнения кардиотокографии плода (КТГ), аппаратами УЗИ. Кроме того, планируется создать малую операционную.
«Сегодня уже можно подвести практические итоги модернизации первичного звена здравоохранения и реализации ряда национальных проектов. В Приангарье отремонтировано 138 медицинских объектов, построено шесть новых крупных поликлинических объектов, более 200 ФАПов, поставлено более 300 автомобилей, большое количество медицинской техники. Но основная задача сегодня не только подвести итоги, но и посмотреть, как реализуются те или иные технологии, которые должны прийти вместе с материально-техническим обеспечением, как они меняют доступность медицинской помощи. И конечно, следующий ключевой вопрос — это планирование по поручению президента следующих шагов по модернизации первичного звена здравоохранения», — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.