Глава Минздрава РФ посетил врачебную амбулаторию в Грановщине Иркутского района

​ «Сегодня уже можно подвести практические итоги модернизации первичного звена здравоохранения и реализации ряда национальных проектов. В Приангарье отремонтировано 138 медицинских объектов, построено шесть новых крупных поликлинических объектов, более 200 ФАПов, поставлено более 300 автомобилей, большое количество медицинской техники. Но основная задача сегодня не только подвести итоги, но и посмотреть, как реализуются те или иные технологии, которые должны прийти вместе с материально-техническим обеспечением, как они меняют доступность медицинской помощи. И конечно, следующий ключевой вопрос — это планирование по поручению президента следующих шагов по модернизации первичного звена здравоохранения», — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.