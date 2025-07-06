В Пермском крае началась вторая волна приема в первые классы

В общем, записаться в нужную школу можно в том случае и до тех пор, пока в ней есть свободные места для первоклашек, поясняют в краевом минобрнауки. При подаче заявления через Госуслуги решение будет известно в течение 5 рабочих дней. Если школа принимает ученика, в личном кабинете на Госуслугах появится соответствующее уведомление.