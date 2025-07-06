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В Пермском крае началась вторая волна приема в первые классы

С 6 июля на Госуслугах снова открыт прием заявлений в первый класс.

С 6 июля на Госуслугах снова открыт прием заявлений в первый класс. Второй этап предназначен для родителей, которые хотят отдать детей в школу не по месту жительства.

Он продлится до заполнения свободных мест в школах, но не позднее 5 сентября.

В общем, записаться в нужную школу можно в том случае и до тех пор, пока в ней есть свободные места для первоклашек, поясняют в краевом минобрнауки. При подаче заявления через Госуслуги решение будет известно в течение 5 рабочих дней. Если школа принимает ученика, в личном кабинете на Госуслугах появится соответствующее уведомление.

Кроме того, заявление можно подать лично, в школе, или направить по почте заказным письмом, а также в любом МФЦ региона. Помимо лички на Госуслугах, статус заявления можно отследить через краевой чат-бот «Центр уведомлений Пермского края» в Telegram и ВКонтакте.