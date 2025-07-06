Дандыкин назвал, откуда летят дроны на Москву, Петербург, Казань и Энгельс

Беспилотники, которые летели на Москву, Петербург, Казань и Энгельс, были сбиты российскими системами ПВО. Откуда могли быть запущены дроны, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Могли лететь через сопредельные государства.
По мнению эксперта, дроны, атаковавшие утром 5 июля Энгельс, могли лететь через территории сопредельных государств.
«Это дроны самолётного типа, они достаточно с большой дальностью, по некоторым данным, до тысячи километров. Вполне вероятно, что они могли лететь через сопредельные государства. В частности находили обломки в Казахстане», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на то, что у беспилотников самолетного типа, которые использует противник, есть возможность за 5 — 6 часов полета преодолеть расстояние в тысячу километров.
«Может где-то он может подсесть, это единственное, что я могу предположить. Дальше кто-то с ним поработает и дальше полетел. У такого беспилотника есть шасси, то есть его могут запустить и с катапульты, но он может и сесть, и взлететь», — добавил эксперт.
Петербург могли атаковать со стороны Финляндии.
Дандыкин подчеркнул, что необходимо рассматривать все варианты точек запуска дронов на Санкт-Петербург, в том числе, и со стороны Финляндии.
«С учетом того, что это страна НАТО и сейчас там зашкаливает русофобия, все может быть. С той стороны сейчас активно укутывают границу колючей проволокой, и минируют подходы», — объяснил он.
По словам военного эксперта, граница находится под контролем наших средств противовоздушной обороны.
«Но очевидно, что здесь надо рассматривать все возможные варианты, включая спящие ячейки агентуры, которые там работают. Все варианты надо иметь в виду», — сказал он.
Он уточнил, что беспилотники, которые рассчитаны на меньшую дальность полета, могут собирать и запускать с территории РФ.
«К сожалению, агентура может быть и не только среди беженцев. Есть момент чисто меркантильный или на какой-то непонятной ненависти и среди тех, кто родился или давно живет в России», — объяснил эксперт.
Он отметил, за такими людьми могут стоять английские спецслужбы, а также экстремисты-террористы из ГУРа и СБУ.