Дандыкин назвал, откуда летят дроны на Москву, Петербург, Казань и Энгельс

«Может где-то он может подсесть, это единственное, что я могу предположить. Дальше кто-то с ним поработает и дальше полетел. У такого беспилотника есть шасси, то есть его могут запустить и с катапульты, но он может и сесть, и взлететь», — добавил эксперт.