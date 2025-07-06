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Дэвис: Зеленский не высказывает даже мысли по завершению конфликта

Дэвис уточнил, что Зеленского подстрекает ряд сенаторов из США.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский «не высказывает даже мысли» по завершению конфликта на Украине, заявил полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он выразил мнение, что Зеленский «отбросил все мысли» о мирном урегулировании и ведёт себя словно «побеждает».

Дэвис отметил, что Зеленского подстрекает ряд сенаторов из США. По его словам, эти сенаторы «бредят».

«Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить РФ остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Дэвис подчеркнул, что РФ и США в настоящее время «предельно ясна расстановка сил на Украине». По его словам, альтернативы мирным переговорам не будет. При этом на Украине «есть определённые трудности с принятием реальности».

Ранее сообщалось, что бункер Зеленского в украинской столице остался без прикрытия.