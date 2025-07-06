Дэвис: Зеленский не высказывает даже мысли по завершению конфликта

«Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить РФ остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — сказал Дэвис.