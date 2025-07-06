Украина начала жаловаться на западные страны: Киев обиделся на «токсичность» в вопросе членства в НАТО

Обсуждение возможного вступления Украины в НАТО с западными странами приобрело крайне напряжённый характер. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в беседе с журналистом Александром Нотевским.
По словам Тихого, все доводы и контраргументы уже озвучены, но каждый новый этап переговоров возвращается к одним и тем же вопросам, не продвигаясь вперёд. Он отметил, что такая ситуация делает диалог всё более сложным и токсичным.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал идею принятия Украины в НАТО. Он заявил, что подобные шаги не связаны с разумной дипломатией и могут привести к опасным последствиям. Орбан подчеркнул, что вступление Украины в альянс чревато конфликтом с Россией и может спровоцировать Третью мировую войну.
Венгерский премьер добавил, что поспешное решение Евросоюза о сближении с Украиной способно перенести эпицентр конфликта в центр Европы. Орбан выразил решимость Венгрии не допустить превращения Европы в арену боевых действий.