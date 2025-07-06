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В поселке Ростовка Омского района открылась новая врачебная амбулатория

Объект построили за 159 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

5 июля в поселке Ростовка заработала новая врачебная амбулатория, заменившая ветхое помещение. На строительство и оснащение объекта было направлено 159 млн рублей, из них 103 млн — из бюджета региона. Об этом сообщило министерство здравоохранения Омской области.

Фото: Сергей Мельников / пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

«На момент открытия в учреждении работают шесть врачей со специализацией терапевт дневного стационара, врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, акушер-гинеколог и 18 специалистов из числа среднего медицинского персонала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Сергей Мельников / пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

В терапевтическом отделении оборудованы два кабинета участковых врачей, процедурная и прививочная комнаты, а также новая регистратура. Аналогичные помещения появились и в педиатрическом отделении. Общие диагностические помещения теперь предусматривают раздельные потоки для взрослых и детей.

Фото: Сергей Мельников / пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Для семей с детьми, а также для посетителей кабинета доврачебного приема и для пункта скорой помощи оборудовали отдельные входы.

Амбулатория рассчитана на 100 приемов в каждую смену. Всего медицинское учреждение будут помогать 6 056 жителям Ростовки, а также деревни Новомосковка и мкрн Врубелево.

Ранее «КП Омск» сообщила, что врачи уже отпустили домой пострадавших от урагана.