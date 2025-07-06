В поселке Ростовка Омского района открылась новая врачебная амбулатория

В терапевтическом отделении оборудованы два кабинета участковых врачей, процедурная и прививочная комнаты, а также новая регистратура. Аналогичные помещения появились и в педиатрическом отделении. Общие диагностические помещения теперь предусматривают раздельные потоки для взрослых и детей.