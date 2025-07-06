Огуль: Врачи будут сообщать о психически нездоровых пациентах с 1 марта

С 1 марта российские врачи будут обязаны сообщать правоохранительным органам о пациентах, чье поведение может представлять угрозу для окружающих. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По словам депутата, закон направлен на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Он подчеркнул, что это правило распространяется не на всех людях с психическими диагнозами, а только на тех, чье состояние специалисты определяют как потенциально опасное. В таких случаях будет установлено активное наблюдение в диспансере.
— Врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации, — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.
Огуль отметил, что Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона.
1 июля стало известно, что Минздрав России создаст единый реестр, в котором будут собраны данные всех граждан, которые когда-либо обращались за психиатрической помощью. В ведомстве пояснили, что реестр создается в целях улучшения статистики и планирования медицинской помощи. Тем не менее врачи и правозащитники опасаются, что новый реестр нарушит принцип врачебной тайны, а доступ к данным получит МВД.