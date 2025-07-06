Огуль: Врачи будут сообщать о психически нездоровых пациентах с 1 марта

По словам депутата, закон направлен на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Он подчеркнул, что это правило распространяется не на всех людях с психическими диагнозами, а только на тех, чье состояние специалисты определяют как потенциально опасное. В таких случаях будет установлено активное наблюдение в диспансере.