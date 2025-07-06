Семенович призналась в проблемах с деньгами

Семенович рассказала, что не ждала помощи извне и всегда рассчитывала только на себя. По ее словам, уверенность в собственных силах, готовность искать возможности и рисковать помогли ей преодолеть трудности. После ухода из коллектива она отправила резюме в кастинг-агентства и смогла получить роль в кино, несмотря на отсутствие актерского опыта. Артистка добавила, что даже в сложных обстоятельствах не позволяла себе опускать руки.