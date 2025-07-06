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В Туркестане рабочим коммунальной сферы передали новую спецтехнику

В Туркестане в честь Года рабочих профессий и в целях качественной реализации программы «Таза Қазақстан» представителям коммунальной сферы была передана специальная техника. В торжественном мероприятии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который наградил и почтил рабочих специалистов, передает DKnews.kz.

Источник: gov

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Эта инициатива — большой шаг к укреплению экономического развития и социальной стабильности. В этом году в области, согласно региональной Карте занятости, создано более 130 тысяч новых рабочих мест, из них около 60% — для рабочих специальностей. В 30 колледжах области по рабочим специальностям обучается более 16 тысяч студентов. Уважаемые труженики! Ваша преданность труду и профессионализм — отличный пример для подрастающего поколения. Благодаря программе «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства, в сознании населения формируется экологическая культура. Уверен, новая техника поможет вам в работе по уборке территорий и будет способствовать процветанию нашего города. Желаю вам и вашим близким благополучия, успехов в работе! — сказал Нуралхан Кушеров.

На торжественном мероприятии аким области вручил группе граждан нагрудный знак «Еңбек ардагері» Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, награду «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының құрметті қызметкері», грамоту «Құрмет» министра Промышленности и строительства РК. Кроме того, председатель областного маслихата Нуралы Абишов вручил работникам благодарственные письма министра Промышленности и строительства РК.

В настоящее время на территории Туркестана санитарную очистку ведут 35 единиц техники ТОО «Түркістан Жарық Тазалық». В этом году проведен конкурс на приобретение 29 единиц техники в коммунальную собственность города. 21 из них уже сдана в эксплуатацию.