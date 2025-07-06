В Туркестане рабочим коммунальной сферы передали новую спецтехнику

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Эта инициатива — большой шаг к укреплению экономического развития и социальной стабильности. В этом году в области, согласно региональной Карте занятости, создано более 130 тысяч новых рабочих мест, из них около 60% — для рабочих специальностей. В 30 колледжах области по рабочим специальностям обучается более 16 тысяч студентов. Уважаемые труженики! Ваша преданность труду и профессионализм — отличный пример для подрастающего поколения. Благодаря программе «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства, в сознании населения формируется экологическая культура. Уверен, новая техника поможет вам в работе по уборке территорий и будет способствовать процветанию нашего города. Желаю вам и вашим близким благополучия, успехов в работе! — сказал Нуралхан Кушеров.