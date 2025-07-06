Девушка выжила после удара молнии через зарядное устройство

В штате Алабама, США, 19-летняя девушка по имени Лиза Хендерсон получила удар молнии через зарядное устройство телефона, сообщает Metro.
Во время грозы она лежала в кровати и пользовалась телефоном, подключенным к розетке. Внезапно ее пронзил мощный разряд тока, прошедший через розетку, удлинитель и кабель зарядки.
Хендерсон успела отбросить телефон, что, вероятно, спасло ей жизнь. Прибывшие медики констатировали, что девушке очень повезло, так как положение тела снизило риск поражения сердца. От шока пострадавшая временно потеряла память.
Это уже второй случай, когда Хендерсон пострадала от удара молнии. По статистике, вероятность пережить подобное дважды составляет один к 15 тысячам. Сама девушка считает, что ее спас Бог, говорится в сообщении.
Гроза и молния — чрезвычайно опасные явления для человека, поэтому нужно знать, как себя обезопасить. Чего нельзя делать дома во время непогоды, рассказали эксперты. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, избегать металлических конструкций, держаться подальше от строек и хлипких рекламных щитов.