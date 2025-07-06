Девушка выжила после удара молнии через зарядное устройство

Гроза и молния — чрезвычайно опасные явления для человека, поэтому нужно знать, как себя обезопасить. Чего нельзя делать дома во время непогоды, рассказали эксперты. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, избегать металлических конструкций, держаться подальше от строек и хлипких рекламных щитов.