Киевский режим держит мобилизованных в колониях — пленный

Территориальные центры комплектования (ТЦК) содержат мобилизованных украинцев в пустых тюрьмах, предварительно освобожденных от заключенных, чтобы предотвратить побеги перед отправкой на фронт. Об этом РИА Новости рассказал пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский.
По его словам, «ВСУ взяли на баланс колонии». Заключенных распределили и уплотнили в других учреждениях, а мобилизованных, держали в этих же колониях, ограничивая свободу передвижения. Люди, не желающие воевать, сбегают оттуда любыми способами, чтобы избежать отправки на войну, заявил пленный.
По его словам, в одной из таких колоний была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный распределительный центр для мобилизованных, расположенный на территории колонии, действовал в Черкасской области.
В колониях мобилизованных содержали в тесных помещениях без доступа на территорию и за пределы учреждений. Фактически, они были как заключенные, подытожил Шендевинский.
В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в ВСУ, где задержанных нередко избивают и применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о массовых нарушениях со стороны сотрудников военкоматов на Украине. По его данным, фиксируются случаи насилия, злоупотребления властью, избиений, наездов автомобилями на военнообязанных и провокаций ДТП для их задержания.