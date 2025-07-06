Киевский режим держит мобилизованных в колониях — пленный

По его словам, «ВСУ взяли на баланс колонии». Заключенных распределили и уплотнили в других учреждениях, а мобилизованных, держали в этих же колониях, ограничивая свободу передвижения. Люди, не желающие воевать, сбегают оттуда любыми способами, чтобы избежать отправки на войну, заявил пленный.