Прорыв ВС РФ по дну Каховского водохранилища открывает путь на Запорожье

Прорыв российских военных по дну Каховского водохранилища, закрепление бойцов в северо-западной части села Каменское и дальнейшее освобождение населенного пункта открывает путь на Запорожье.
Об этом aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, оценивая важность проведенной уникальной операции.
Как сообщалось, российские военные, совершив стремительный броскок по дну Каховского водохранилища, атаковали солдат ВСУ на степногорском участке с фланга, в результате чего заняли важный плацдарм в селе Каменское.
«Каменское — крайне важный населенный пункт, его ценность сложно переоценить на самом деле», — отметил Рогов.
«С учетом того, что сейчас давление на противника в Каменском идет и с юга, и с востока, и уже и в северной части наши ребята присутствуют и проводят там зачистку, то общая позиция очень обнадеживающая», — добавил он.
Рогов прогнозирует, что противник не сможет долго удерживать село, но, понимая его важность, сейчас бросает все силы, чтобы не потерять его, в основном совершая атаки на бойцов ВС РФ посредством беспилотников.
«Каменское открывает дорогу на Степногорск, а за Степногорском, соответственно, уже город Запорожье. То есть это наиболее близкий путь к областному центру. Цена потерь резко растет у ВСУ», — подытожил Рогов.
Напомним, в 2023 году верхняя часть Каховской гидроэлектростанции была разрушена, в результате произошёл сброс воды. Прибрежные населённые пункты были затоплены. Каховское водохранилище практически обмелело.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли большую часть Каменского в Запорожской области.