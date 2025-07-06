ВСУ готовятся оставить Часов Яр: эксперт назвал особенности боев за город

В районе Часова Яра российские военные начали формировать оперативный мешок для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперт рассказал aif.ru, каковы особенности боев за этот город.
В бой идут дроны.
В боях за Часов Яр, в основном, задействованы дроны, отметил военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Бои за Часов Яр имеют специфику дистанционной войны дронов. Непосредственно боевой контакт, когда сходятся солдаты с солдатами, на этом участке является довольно редким явлением, потому что дроны используются постоянно. У них есть бойцы, но к ним еще надо подобраться, преодолев 10-километровую зону контроля беспилотниками», — объяснил он.
ВСУ отступит в течение месяца.
По мнению Живова, украинские военные оставят позиции в городе Часов Яр в течение месяца.
«Для противника ситуация в Часовом Яре ухудшается за счет того, что мы достаточно давно уже там деремся, буквально по метру вырезаем город. Сейчас сделали фланговый обход и поставили под угрозу снабжение группировки противника. При сохранении текущей динамики наступления можно рассчитывать, что в течение месяца противник просто оставит свои позиции, чтобы избежать окружения и уничтожения, и отступит дальше», — рассказал он.
Живов объяснил, что освободив Часов Яр, российские военные займут господствующую высоту.
«Противник использует подобные города, как узел обороны, то есть они из городов сделали крепости. Часов Яр — это один из таких узлов обороны, который мы практически преодолели. Его особенность — нахождение на большой, доминирующей высоте. Освободив Часов Яр и его окрестности, мы получим господствующую высоту, что даст нам свои преимущества при дальнейшем наступлении», — добавил он.
Ранее военнослужащий ВСУ с позывным Мучной предрек скорый уход ВСУ из Часова Яра. В своем Telegram-канале он сообщил, что войска РФ взяли под контроль большую часть города. Боевик заявил, что до полного перехода Часова Яра под контроль российских войск остались «считанные часы».
В свою очередь, Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о том, что российские войска начали формировать оперативный мешок для ВСУ в районе города Часов Яр.