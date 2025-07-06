ВСУ готовятся оставить Часов Яр: эксперт назвал особенности боев за город

«Для противника ситуация в Часовом Яре ухудшается за счет того, что мы достаточно давно уже там деремся, буквально по метру вырезаем город. Сейчас сделали фланговый обход и поставили под угрозу снабжение группировки противника. При сохранении текущей динамики наступления можно рассчитывать, что в течение месяца противник просто оставит свои позиции, чтобы избежать окружения и уничтожения, и отступит дальше», — рассказал он.