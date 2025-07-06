Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Братиславы поддержать очередные санкции в отношении Российской Федерации связан с защитой интересов республики.
Он уточнил, что интересы Словакии «ставятся под угрозу» из-за инициативы ЕК остановить любые поставки российского газа в ЕС.
«Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесён Словакии», — сказал Фицо.
Он прокомментировал решение словацкой стороны в ходе мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.
Фицо напомнил, что речь идёт об «идеологическом» предложении ЕК остановить с января 2028 года любые поставки газа из РФ.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава намерены совместными усилиями добиваться сохранения поставок российской нефти и газа.