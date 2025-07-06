Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ

«Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесён Словакии», — сказал Фицо.