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Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ

Интересы Словакии «ставятся под угрозу» из-за инициативы ЕК остановить поставки российского газа в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Братиславы поддержать очередные санкции в отношении Российской Федерации связан с защитой интересов республики.

Он уточнил, что интересы Словакии «ставятся под угрозу» из-за инициативы ЕК остановить любые поставки российского газа в ЕС.

«Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесён Словакии», — сказал Фицо.

Он прокомментировал решение словацкой стороны в ходе мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.

Фицо напомнил, что речь идёт об «идеологическом» предложении ЕК остановить с января 2028 года любые поставки газа из РФ.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава намерены совместными усилиями добиваться сохранения поставок российской нефти и газа.