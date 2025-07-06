Специалисты рассказали, какие продукты предотвращают рак

Оказывается, что около 30% всех случаев заболевания раком связаны с неправильным питанием. Однако существуют продукты, содержащие натуральные антиканцерогенные вещества, которые препятствуют развитию рака.
Роспотребнадзор рекомендует употреблять больше овощей и фруктов, которые обеспечивают организм растительной клетчаткой, а также витаминами и веществами. Например, жёлтые и красные овощи (морковь, томаты, тыква и другие). Очень полезны фрукты, содержащие витамин С. Также стоит включить в свой рацион питания брокколи, цветную и брюссельскую капусту, чеснок, лук, хрен.
Не стоит забывать о регулярном потреблении растительной клетчатки — в основном она содержится в отрубях и цельных зёрнах злаковых культур.
Важным моментом также является контроль собственного веса, так как лишний вес является фактором развития злокачественных опухолей, включая рак молочной железы и матки.
Кроме того, следует уменьшить потребление насыщенных жиров, отказаться от алкоголя и ограничить потребление копчёной пищи.
Воду пить нужно ежедневно и в достаточном количестве — 30 мл на 1 кг веса.
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