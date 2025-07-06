Специалисты рассказали, какие продукты предотвращают рак

Роспотребнадзор рекомендует употреблять больше овощей и фруктов, которые обеспечивают организм растительной клетчаткой, а также витаминами и веществами. Например, жёлтые и красные овощи (морковь, томаты, тыква и другие). Очень полезны фрукты, содержащие витамин С. Также стоит включить в свой рацион питания брокколи, цветную и брюссельскую капусту, чеснок, лук, хрен.