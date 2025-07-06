Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документе, девушка купила племенную кошку породы русская голубая, когда они еще жили вместе. Согласно ее показаниям, она осуществляла должный уход и регулярно оплачивала ее лечение и осмотры в ветеринарной клинике.
Через год она съехала, но ответчик отказался возвращать кошку, предлагал лишь навещать ее, не ответил на досудебную претензию. В суде он утверждал, что сам оплачивал питание и ветеринарные услуги для кошки с того времени, как она поселилась с ними. Он был уверен, что истец добровольно отказалась от кошки и заявил встречный иск — о прекращении права собственности на нее. Также он добавил, что намерен вернуть животное заводчику.
Суд решил, что фактически у кошки было два хозяина. И, хотя ответчик и приобретал все это время корм для нее, его намерение вернуть кошку заводчику является крайней мерой и влечет отказ во встречном иске.
«Суд полагает, что передача кошки заводчику будет является стрессом для животного, поскольку животное приобреталось для проживания в квартире… Обязать передать имущество — кошку по кличке Наша Весна Каптаун (Весна) породы русская голубая в течении трех календарных дней с момента вступления решения в законную силу», — решил суд.