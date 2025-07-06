Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель

Через год она съехала, но ответчик отказался возвращать кошку, предлагал лишь навещать ее, не ответил на досудебную претензию. В суде он утверждал, что сам оплачивал питание и ветеринарные услуги для кошки с того времени, как она поселилась с ними. Он был уверен, что истец добровольно отказалась от кошки и заявил встречный иск — о прекращении права собственности на нее. Также он добавил, что намерен вернуть животное заводчику.