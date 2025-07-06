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Начало новой недели в Башкирии будет теплым, но дождливым

В Башкирии ожидаются дожди и порывистые ветра.

Источник: Без источника

Начало новой недели в Башкирии будет теплым, но с осадками. Об этом сообщают специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 7 июля, в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди. Будет западный умеренный ветер, днем — порывистый. Температура воздуха грядущей ночью составит +6, +11°, днем потеплеет до +20, +25°.

Во вторник, 8 июля, прогнозируют точно такую же ситуацию и с осадками, и с ветром. Столбики термометров ночью опустятся до +9, +14°, днем воздух прогреется до +22, +27°.

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