В Челябинске с 8 июля без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов

В ближайший вторник стартует третий этап опрессовки, который продлится до 22 июля включительно.
«Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 817 многоквартирных домов, 42 дошкольных, 40 учебных и 15 лечебных учреждений», — говорится в сообщении.
Проведение испытаний является обязательной ежегодной процедурой по подготовке теплосетевого комплекса к новому отопительному периоду, занимает 14 дней.
«Гидравлические испытания нацелены на то, чтобы спровоцировать выявление дефектов на тепловых сетях летом и своевременно обнаружив их — устранить, произвести замену, ремонт участков теплотрасс и иных элементов системы теплоснабжения. Иначе эти дефекты зимой могут спрогрессировать в аварию», — говорят специалисты.
Всего в городе запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: четвертый пройдет с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, шестой — с 13 по 27 августа.
Третий этап испытаний трубопроводов на плотность и прочность затронет:
- Калининский район.
- Курчатовский район.
- Тракторозаводский район.
- Ленинский район.
- Советский район.