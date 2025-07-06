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В Челябинске с 8 июля без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов

В Челябинске с 8 июля без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ближайший вторник стартует третий этап опрессовки, который продлится до 22 июля включительно.

«Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 817 многоквартирных домов, 42 дошкольных, 40 учебных и 15 лечебных учреждений», — говорится в сообщении.

Проведение испытаний является обязательной ежегодной процедурой по подготовке теплосетевого комплекса к новому отопительному периоду, занимает 14 дней.

«Гидравлические испытания нацелены на то, чтобы спровоцировать выявление дефектов на тепловых сетях летом и своевременно обнаружив их — устранить, произвести замену, ремонт участков теплотрасс и иных элементов системы теплоснабжения. Иначе эти дефекты зимой могут спрогрессировать в аварию», — говорят специалисты.

Всего в городе запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: четвертый пройдет с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, шестой — с 13 по 27 августа.

Третий этап испытаний трубопроводов на плотность и прочность затронет:

  • Калининский район.
  • Курчатовский район.
  • Тракторозаводский район.
  • Ленинский район.
  • Советский район.