Десантники РФ уничтожили четверых иностранных наёмников

«Приходилось наблюдать боевиков на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырёх человек где-то… Живых не видел», — сказал военнослужащий в разговоре с агентством РИА Новости.