Российские военные ликвидировали четырёх иностранцев, вступивших в ряды Вооружённых сил Украины, заявил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой.
Он отметил, что наёмников уничтожили российские десантники. В частности, по его словам, речь идёт о мексиканцах.
«Приходилось наблюдать боевиков на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырёх человек где-то… Живых не видел», — сказал военнослужащий в разговоре с агентством РИА Новости.
Он добавил, что нельзя точно назвать гражданство наёмников. Сухой уточнил, что «они были уже мертвы и не имели документов и опознавательных знаков».
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в Запорожской области.