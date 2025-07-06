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Десантники РФ уничтожили четверых иностранных наёмников

Военнослужащий с позывным Сухой уточнил, что речь идёт о мексиканцах.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали четырёх иностранцев, вступивших в ряды Вооружённых сил Украины, заявил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой.

Он отметил, что наёмников уничтожили российские десантники. В частности, по его словам, речь идёт о мексиканцах.

«Приходилось наблюдать боевиков на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырёх человек где-то… Живых не видел», — сказал военнослужащий в разговоре с агентством РИА Новости.

Он добавил, что нельзя точно назвать гражданство наёмников. Сухой уточнил, что «они были уже мертвы и не имели документов и опознавательных знаков».

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в Запорожской области.