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Ростовчан ждет жаркая рабочая неделя с температурой до +36 градусов

В Ростове в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 24 до 36 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящей неделе с 7 по 11 июля в Ростове-на-Дону установится по-настоящему летняя погода. Синоптики прогнозируют солнечные дни без осадков с дневной температурой от +33 до +36 градусов.

В понедельник, 7 июля, утро начнется с +26 градусов, к полудню воздух прогреется до +33, а вечерняя температура составит +24−31 градусов. Вторник обещает быть еще жарче: +28 утром, +36 днем и +34 градуса вечером.

В среду и четверг утренние показатели составят +28 градусов, дневные +35, вечерние +33. В пятницу, 11 июля, температурный режим немного смягчится: +27 утром, +36 днем и +27 вечером.

— Все дни будут ясными и без осадков, — сообщают синоптики.

Такой устойчивый антициклон создает идеальные условия для пляжного отдыха, но требует соблюдения мер предосторожности в часы максимальной солнечной активности.

Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области.