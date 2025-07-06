«Я чувствую себя в безопасности»: американский блогер восхитился российским городом

Американского блогера впечатлило архитектурное наследие Санкт-Петербурга.
Американский видеоблогер Джозеф Стивен Роуз выразил глубокое восхищение после прогулки по ночному Санкт-Петербургу. Своими впечатлениями он поделился в личном YouTube-канале. Там он рассказал, что чувствует себя в безопасности.
«Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он в видеоролике, опубликованном на канале EXPAT American.
Он особо отметил впечатляющее архитектурное наследие города, а также чистоту его улиц. Кроме того, блогер подчеркнул, что местные жители без опасений передвигаются даже по удаленным районам в вечернее время, что, по его мнению, является важным показателем уровня безопасности в Санкт-Петербурге.