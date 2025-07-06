«Я чувствую себя в безопасности»: американский блогер восхитился российским городом

«Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он в видеоролике, опубликованном на канале EXPAT American.