Синоптики предупредили об опасных природных явлениях сразу в 17 регионах страны

Из-за сильных дождей на Сахалине вода может подняться минимум на метр.
В Дагестане, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, которые могут привести к выходу рек из берегов и подтоплению населенных пунктов. В опасности окажутся 17 регионов страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«…Наиболее опасно будет в Дагестане. Из-за того, что осадки в горах выпадают постоянно, там продвигается паводочная волна. В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населенных пунктов прогнозируется», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС. Он отметил, что ливни с грозой и сильным ветром до 28 м/с пройдут и в Волгоградской области, а на Сахалине стихия вызовет подъем воды на метр.
В Хабаровском крае, Еврейской автономной и Приморском краях в воскресенье также ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с. Сильные дожди прогнозируются и на Урале, юге Тюменской и Курганской областей. В Омской области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 27 м/с. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае в ближайшие дни прогнозируются продолжительные и местами интенсивные ливни, дневная температура составит 25−30 градусов, порывы ветра до 25 м/с.
В Красноярском крае ожидается жара до 35 градусов при сильных дождях. В Хакасии температура достигнет 35 градусов, в понедельник пройдут грозовые дожди. В Туве при температуре до 37 градусов также ожидаются ливни. Жаркая и дождливая погода сохранится в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.
Подобная неблагоприятная метеообстановка уже наблюдалась в середине июня, когда сильные ливни, грозы и град прошли в ряде регионов России, включая центр европейской части страны, Приволжский федеральный округ и Сибирь. Тогда из-за осадков повышался уровень воды в реках, а в Краснодарском крае и на Черноморском побережье фиксировался риск смерчей.