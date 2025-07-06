Синоптики предупредили об опасных природных явлениях сразу в 17 регионах страны

«…Наиболее опасно будет в Дагестане. Из-за того, что осадки в горах выпадают постоянно, там продвигается паводочная волна. В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населенных пунктов прогнозируется», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС. Он отметил, что ливни с грозой и сильным ветром до 28 м/с пройдут и в Волгоградской области, а на Сахалине стихия вызовет подъем воды на метр.