Когда и чем лучше подкармливать чеснок для хорошего урожая

Можно использовать только минеральные или только органические удобрения либо чередовать их на разных этапах. Смешивать их одновременно нельзя. Превышать рекомендуемую дозировку нежелательно. Переизбыток удобрений еще хуже, чем нехватка. Если перья чеснока начали желтеть и сохнуть на кончиках, то не нужно дожидаться запланированного дня, лучше подкормить растение раньше. Чеснок не любит переувлажненный грунт. При использовании жидких удобрений сухую почву нужно предварительно полить водой, а при влажной почве поливать не нужно. При использовании сухих удобрений полив проводят уже после внесения подкормки. Подкармливать чеснок необходимо либо рано утром, либо на закате. Подкормку нужно вносить между рядами или под корень. Необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли, чтобы избежать ожогов у растений.