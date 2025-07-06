Когда и чем лучше подкармливать чеснок для хорошего урожая

Чтобы урожай чеснока был хорошим, его необходимо подкармливать, ведь благодаря удобрениям растение получит все необходимые питательные элементы. Как, когда и чем лучше подкармливать чеснок — в материале «Вечерней Москвы».
Когда подкармливают чеснок:
Первую подкормку проводят, как только появляются чесночные ростки. Вторую — когда у растений сформируется хотя бы пять или шесть листьев. Обычно это происходит через две-четыре недели после первой подкормки. Третью подкормку делают, когда чеснок начнет наливать головки, но не позднее чем за месяц до сбора урожая.
Чем подкормить чеснок.
Первая подкормка.
На старте развития чесноку нужно много азота, чтобы происходил активный рост. Можно использовать как минеральные, так и органические удобрения.
Минеральные удобрения:
мочевина (карбамид) — 15 грамм вещества на 10 литров воды;аммиачная селитра — одна столовая ложка на 10 литров воды;
Подкормку следует осуществлять под корень. На один квадратный метр грядки понадобится около 2,5 или трех литров смеси.
Органические удобрения:
перепревший навоз — 100 грамм залить 0,5 литра воды, накрыть емкость крышкой и дать настояться в теплом месте на две недели, ежедневно перемешивая содержимое; полученный настой смешать с водой в соотношении 1:10;гранулированный куриный помет — 100 грамм залить тремя литрам горячей воды, тщательно размешать и дать полностью остыть, затем добавить воду, доведя объем до 10 литров.
Лить удобрения следует по междурядьям. На один квадратный метр земли уйдет около пяти литров жидкости.
Вторая подкормка.
К моменту второй подкормки чеснок активно начинает формировать головки. Для этого растению нужны фосфор и калий.
Минеральные удобрения:
калимагнезия — 20 грамм вещества на 10 литров воды;нитроаммофоска — две столовые ложки на 10 литров воды;нитрофоска — две столовые ложки на 10 литров воды.
Необходимо лить под корень из расчета четыре литра на один квадратный метр.
Органические удобрения:
Хорошим вариантом будет древесная зола. Вносить ее можно двумя способами:
Рассыпать золу по поверхности грядки из расчета 50 грамм на один квадратный метр, а после этого полить землю теплой водой.100 грамм золы залить тремя литрами воды и оставить на сутки, затем развести смесь чистой водой, доведя до объема 10 литров; полить чеснок по междурядьям — на один квадратный метр около трех литров раствора.
Третья подкормка.
На третьем этапе важно обеспечить растение достаточным количеством фосфора, чтобы зубчики выросли крупными.
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Минеральные удобрения:
суперфосфат — две столовые ложки на 10 литров воды;комплексный подход: 15 грамм монофосфата калия, 15 грамм сульфата калия и 10 грамм суперфосфата растворить в 10 литрах воды.
Поливать под корень. На один квадратный метр примерно четыре литра раствора.
Органические удобрения:
древесная зола (по аналогии со второй подкормкой);дрожжи — 100 грамм развести в трех литрах теплой воды и оставить на сутки; 250 миллилитров готового раствора смешать с 10 литрами воды и полить чеснок из расчета один литр на один квадратный метр;жидкий биогумус — 200 миллилитров разбавить 10 литрами воды; на один квадратный метр понадобится примерно полтора-два литра смеси.
Основные правила внесения подкормки:
Можно использовать только минеральные или только органические удобрения либо чередовать их на разных этапах. Смешивать их одновременно нельзя. Превышать рекомендуемую дозировку нежелательно. Переизбыток удобрений еще хуже, чем нехватка. Если перья чеснока начали желтеть и сохнуть на кончиках, то не нужно дожидаться запланированного дня, лучше подкормить растение раньше. Чеснок не любит переувлажненный грунт. При использовании жидких удобрений сухую почву нужно предварительно полить водой, а при влажной почве поливать не нужно. При использовании сухих удобрений полив проводят уже после внесения подкормки. Подкармливать чеснок необходимо либо рано утром, либо на закате. Подкормку нужно вносить между рядами или под корень. Необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли, чтобы избежать ожогов у растений.
Подкормку нужно использовать и при выращивании других растений. Например, огурцов, для которых правильное питание не менее важно. Как, чем и когда необходимо удобрять огурцы — в материале «Вечерней Москвы».