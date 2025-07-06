Грозы, град и ветер до 28 м/c: На 17 регионов России обрушится страшная непогода

По словам синоптика, в Волгоградской области уже на днях прогнозируются ливни, сопровождающиеся грозой и ветром, скорость которого может достигать 28 м/с. На Сахалине ожидаются сильные дожди, которые могут привести к резкому подъёму уровня воды. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье также могут пройти интенсивные осадки и грозы с ветром до 20 м/с, аналогичная ситуация прогнозируется и в Приморском крае.