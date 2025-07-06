Американский блогер восхитился ночным Петербургом

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз был впечатлён своей ночной прогулкой по Санкт-Петербургу. Своими эмоциями он поделился на своём YouTube-канале EXPAT American.
«Хотел бы я когда-нибудь прогуляться ночью один? Нет, и я бы очень волновался, если бы не был в России», — поделился он.
По словам блогера, в России он чувствовал себя в безопасности, как нигде в мире.
Также Роуз отметил красоту архитектуры города и его чистоту. Он подчеркнул, что люди не боятся ходить по отдалённым улицам города даже в одиночку. По его мнению, это говорит о многом.
Ранее известный журналист Рик Санчес, приехавший из США, чтобы работать на RT, рассказал, что жители Москвы выглядят так, как хотели бы выглядеть американцы.