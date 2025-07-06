Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский блогер восхитился ночным Петербургом

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз был впечатлён своей ночной прогулкой по Санкт-Петербургу.

Источник: Аргументы и факты

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз был впечатлён своей ночной прогулкой по Санкт-Петербургу. Своими эмоциями он поделился на своём YouTube-канале EXPAT American.

«Хотел бы я когда-нибудь прогуляться ночью один? Нет, и я бы очень волновался, если бы не был в России», — поделился он.

По словам блогера, в России он чувствовал себя в безопасности, как нигде в мире.

Также Роуз отметил красоту архитектуры города и его чистоту. Он подчеркнул, что люди не боятся ходить по отдалённым улицам города даже в одиночку. По его мнению, это говорит о многом.

Ранее известный журналист Рик Санчес, приехавший из США, чтобы работать на RT, рассказал, что жители Москвы выглядят так, как хотели бы выглядеть американцы.