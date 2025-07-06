Топ-5 главных новостей в Молдове 6 июля 2025: На Молдову идет жара в +40 градусов — синоптики предупреждают; почему «судьбоносный» саммит РМ-ЕС в Кишиневе выглядел убого; почему надо паниковать тем, у к

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 6 июля 2025:
1. Жителей Молдовы ожидает до 40 градусов жары: Синоптики рассказали, когда похолодает и придут дожди с грозой.
2. «Судьбоносный» саммит РМ-ЕС в Кишиневе выглядел убого: Вся эта клоунада только для того, чтобы осенью Санду не пришлось улететь навсегда из Молдовы.
3. Вниманию жителей Молдовы, у кого сбережения в долларах: Американская валюта продолжит снижение во второй половине 2025 года.
4. Молдавские экологи бьют тревогу: Уровень воды в Днестре упал почти на три метра — до антирекорда осталось всего 15 сантиметров.
5. Чувствуется, что скоро выборы: В Молдове подешевеет электричество — сразу две крупные энергетические компании подали заявки в НАРЭ с просьбой снизить тарифы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Только дураки сейчас покупают недвижимость в Молдове»: Украинцы «убили рынок», скупая квартиры по спекулятивным ценам.
По мнению экс-министра экономики Октавиана Калмыка, сейчас в Молдове на рынке недвижимости установились аномально высокие цены, значительно выше, чем в других странах региона (далее…).
Жителей Молдовы объединяет намного больше вещей чем разъединяет: Вспоминаем моменты, когда мы вместе даже дышали в унисон.
Вот, что вспомнилось в связи с небывало мощным концертом, посвященном выпускникам на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе 2 июля (далее…).
Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.
И все эти люди, все сто тысяч, плевать хотели на пропаганду от ПАС, спокойно и с удовольствием русском — молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы [видео](далее…).