В Перми начинаются съемки фильма «Искатель древностей»

— История России богата на яркие события. Знаковые вехи страны всегда на слуху. Однако порой важнейшие открытия остаются неизвестными для многих. Наш фильм — рассказ об удивительном человеке Василии Николаевиче Берхе. Его научные изыскания в начале XIX века положили начало археологии в нашей стране. Многое, созданное Берхом, активно применяется и в наши дни, — говорит режиссер фильма Кирилл Седухин.