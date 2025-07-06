В Перми начинаются съемки фильма «Искатель древностей»

В июле в Перми начнутся съемки фильма «Искатель древностей», посвященного судьбе историка, географа и мореплавателя Василия Берха. Картина с элементами реконструкции и анимации расскажет о пермском периоде его жизни, когда успешный чиновник предпочел археологию карьере. Берх провел первые на Урале археологические раскопки. Он открыл людям исторические древности Чердыни и Соликамска.
— История России богата на яркие события. Знаковые вехи страны всегда на слуху. Однако порой важнейшие открытия остаются неизвестными для многих. Наш фильм — рассказ об удивительном человеке Василии Николаевиче Берхе. Его научные изыскания в начале XIX века положили начало археологии в нашей стране. Многое, созданное Берхом, активно применяется и в наши дни, — говорит режиссер фильма Кирилл Седухин.
Фильм создается на киностудии «Новый курс» в рамках большого проекта «Архипелаг Берха» (12+), который посвящен незаслуженно забытому историку. Также будет выпущено репринтное издание книги Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей», изданное археологом в 1821 году. Известные историки и краеведы прочитают лекции о неизвестных страницах Прикамья XIX века, когда здесь работал Василий Берх.