Росавиация: В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, задержки коснулись ещё 47

Нужно отметить, что несколько аэропортов Москвы 5 июля 2025 года ограничивали свою работу в течение шести часов. Это произошло из-за угрозы атак беспилотников и неблагоприятных погодных условий. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсе до приезда в аэропорт. Кроме того, сообщалось, что несколько рейсов будут объединены, чтобы быстрее разрешить ситуацию в московских аэропортах и стабилизировать отправку рейсов.