Росавиация: В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, задержки коснулись ещё 47

В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его данным, на 21:00 мск было отменено 174 рейса на прилет и вылет, и 80% из них составляют рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот». Также задержано 47 рейсов более чем на два часа.
«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов приходится на рейсы авиакомпаний группы “Аэрофлот”), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — сообщили в Росавиации.
Для смягчения последствий ограничений в Шереметьево привлекли 70 дополнительных сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. В терминалах увеличили число работников медпунктов и персонала, обслуживающего пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Тем не менее, московские аэропорты, в том числе Шереметьево, Внуково и Домодедово, продолжают свою работу в штатном режиме, принимая и отправляя самолеты.
Ситуация находится под контролем Минтранса и Росавиации. В этот же день в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья были введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
Нужно отметить, что несколько аэропортов Москвы 5 июля 2025 года ограничивали свою работу в течение шести часов. Это произошло из-за угрозы атак беспилотников и неблагоприятных погодных условий. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсе до приезда в аэропорт. Кроме того, сообщалось, что несколько рейсов будут объединены, чтобы быстрее разрешить ситуацию в московских аэропортах и стабилизировать отправку рейсов.
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