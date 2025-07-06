Врачи обяжут сообщать о потенциально опасных пациентах: что известно о новом законе

С 1 марта 2025 года врачи в России обязаны информировать правоохранителей о пациентах, которые склонны к опасному для окружающих людей поведению. Об этом в интервью с РИА Новостями заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — сказал он во время беседы с агентством.
Огуль подчеркивает, что речь идет не о всех людях, которым ранее медики поставили психиатрические диагнозы, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. По словам парламентария, для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение, чтобы точно контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.
«Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества», — отмечает спикер.
Политик подчеркивает, что граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации.
Огуль также заявил, что данный закон был принят в интересах всех россиян. Он считает, что данная мера поможет обезопасить жизнь людей, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
Как KP.RU писал ранее, с 1 сентября 2025 года в России вводится норма, которая позволяет фельдшерам и акушеркам выполнять функции участковых врачей (включая в том числе терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов) при дефиците специалистов или их временном отсутствии.
Данная мера разработана в ответ на актуальные запросы системы медицинского обслуживания, что особенно значимо для региональных медучреждений.