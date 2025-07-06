Врачи обяжут сообщать о потенциально опасных пациентах: что известно о новом законе

Огуль подчеркивает, что речь идет не о всех людях, которым ранее медики поставили психиатрические диагнозы, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. По словам парламентария, для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение, чтобы точно контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.