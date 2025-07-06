В МЧС назвали опасные места Омской области в непогоду

В воскресенье, 6 июля 2025 года, в Омской области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 18 м/с, что повышает риск ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области и назвали локации, где омичам стоит быть особенно осторожными.