В МЧС назвали опасные места Омской области в непогоду

В воскресенье, 6 июля 2025 года, в Омской области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 18 м/с, что повышает риск ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области и назвали локации, где омичам стоит быть особенно осторожными.
По данным прогноза, погода будет переменчивой: возможны кратковременные осадки, местами туман и сильный ветер. Температура останется в пределах климатической нормы (+18…+20 °C). В таких условиях возрастает опасность аварий на дорогах, особенно на сложных участках.
В зоне повышенного риска — несколько участков федеральных и региональных трасс:
- ФАД Р-402 Тюмень — Омск (578+900 — 579+700 км, Любинский район);
- ФАД А-320 Омск — Черлак (25+000 — 25+980 км, Омский район);
- ФАД Р-254 Южный обход Омска (818+000 — 818+200 км и 822+000 — 822+200 км, Омский район);
- дорога Омск — Русская Поляна (25+000 — 26+000 км, Омский район);
- трасса Сыропятское -Калачинск (58+000 — 59+000 км, Кормиловский район).
Особое внимание стоит уделить нерегулируемому железнодорожному переезду у мясокомбината «Калачинский» в Калачинском районе. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.