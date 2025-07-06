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Украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию

Власти подконтрольной Украине части Запорожской области могут объявить принудительную эвакуацию мирных жителей на фоне успехов ВС РФ. Об этом в воскресенье, 6 июля, заявили в российских силовых структурах.

Власти подконтрольной Украине части Запорожской области могут объявить принудительную эвакуацию мирных жителей на фоне успехов ВС РФ. Об этом в воскресенье, 6 июля, заявили в российских силовых структурах.

По словам силовиков, сейчас российская армия успешно продвигается в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.

— Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области, — заявил источник в разговоре с ТАСС.

Ранее европейские СМИ сообщили, что украинские военные возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС — они устанавливают противотанковые ограждения.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что большинство бывших заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), пропали без вести в районе Волчанска Харьковской области. В социальных сетях появилось множество объявлений о поиске военнослужащих ВСУ из состава 57-й омбр, пропавших без вести в 20-х числах июня под Волчанском.