Власти подконтрольной Украине части Запорожской области могут объявить принудительную эвакуацию мирных жителей на фоне успехов ВС РФ. Об этом в воскресенье, 6 июля, заявили в российских силовых структурах.
По словам силовиков, сейчас российская армия успешно продвигается в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.
— Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области, — заявил источник в разговоре с ТАСС.
Ранее европейские СМИ сообщили, что украинские военные возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС — они устанавливают противотанковые ограждения.
Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что большинство бывших заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), пропали без вести в районе Волчанска Харьковской области. В социальных сетях появилось множество объявлений о поиске военнослужащих ВСУ из состава 57-й омбр, пропавших без вести в 20-х числах июня под Волчанском.