Украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что большинство бывших заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), пропали без вести в районе Волчанска Харьковской области. В социальных сетях появилось множество объявлений о поиске военнослужащих ВСУ из состава 57-й омбр, пропавших без вести в 20-х числах июня под Волчанском.