В Пермском края началась вторая волна приёма в первый класс

Приём в первый класс тех, кто хочет выбрать школу не по прописке, начался в Пермском крае, сообщает региональное правительство.
Вторая волна началась 6 июля и продлится до заполнения школ, но не позднее 5 сентября.
Для подачи заявления потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка. Приём ведётся онлайн через сайт Госуслуг, лично в школе и заказным письмом через почту. Решение о зачислении принимается администрацией школы в течение 5 рабочих дней.
По итогам первой волны в Пермском крае принято больше 28 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. 85% из них подано онлайн.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что первым мультистобальником по результатам ЕГЭ стал выпускник лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Арсений Чайников. Выпускник получил максимальные баллы за русский язык и физику.