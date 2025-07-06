В Пермском края началась вторая волна приёма в первый класс

Для подачи заявления потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка. Приём ведётся онлайн через сайт Госуслуг, лично в школе и заказным письмом через почту. Решение о зачислении принимается администрацией школы в течение 5 рабочих дней.