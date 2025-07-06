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В Пермском края началась вторая волна приёма в первый класс

Родители могут подать заявления в школы не по прописке.

Источник: Аргументы и факты

Приём в первый класс тех, кто хочет выбрать школу не по прописке, начался в Пермском крае, сообщает региональное правительство.

Вторая волна началась 6 июля и продлится до заполнения школ, но не позднее 5 сентября.

Для подачи заявления потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка. Приём ведётся онлайн через сайт Госуслуг, лично в школе и заказным письмом через почту. Решение о зачислении принимается администрацией школы в течение 5 рабочих дней.

По итогам первой волны в Пермском крае принято больше 28 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. 85% из них подано онлайн.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что первым мультистобальником по результатам ЕГЭ стал выпускник лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Арсений Чайников. Выпускник получил максимальные баллы за русский язык и физику.