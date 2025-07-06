Тишковец рассказал о погоде в Москве на воскресенье

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 6 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столице еще ранним утром стояла солнечная погода, однако за последний час небо нахмурилось. Пока без осадков. Температура воздуха +15,7», — сообщил специалист.
По его информации, на Москву с запада надвигаются плотные слоисто-дождевые облака. Они принесут в столичный регион небольшой дождь.
Что касается температуры воздуха, то в дневные часы воздух прогреется максимум до +22 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 4−9 м/с, а атмосферное давление будет слабо падать — до 745 мм ртутного столба.
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