Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам — документы

«Свидетелю предъявили фотографии и видеозапись Коростелева, сделанные спустя три дня после пожара 11.07.2005, где у него были светло-желтые волосы “цвета цыпленка”. Свидетель пояснила, что именно так выглядел молодой человек, который 11.07.2005 подошел к Пулялину в палисаднике за кинотеатром “Дружба”», — говорится в документе.