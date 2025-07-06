Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам — документы

Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей ТЦ «Пассаж» в Ухте (Республика Коми, 2005 г.

Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей ТЦ «Пассаж» в Ухте (Республика Коми, 2005 г.), Антона Коростелева, по волосам светлого «цвета цыпленка», которые он позже подстриг и перекрасил. Об этом свидетельствуют следственные документы.

Пожар в ухтинском ТЦ «Пассаж» произошел 11 июля 2005 года, унеся жизни 25 человек и травмировав еще десять. Задержанные за поджог Антон Коростелев и Алексей Пулялин были сначала оправданы, но позднее суд признал их виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Исследование в суде показало, что внешность Коростелева за год изменилась: он состриг и перекрасил волосы со светло-желтого в черный цвет.

«Свидетелю предъявили фотографии и видеозапись Коростелева, сделанные спустя три дня после пожара 11.07.2005, где у него были светло-желтые волосы “цвета цыпленка”. Свидетель пояснила, что именно так выглядел молодой человек, который 11.07.2005 подошел к Пулялину в палисаднике за кинотеатром “Дружба”», — говорится в документе.

Именно оттуда, как установило следствие, Коростелев и Пулялин направились в торговый центр, разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее.