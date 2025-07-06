Свидетели опознали поджигателя ТЦ в Ухте по волосам — документы

Несколько свидетелей опознали одного из поджигателей ТЦ «Пассаж» в Ухте (Республика Коми, 2005 г.), Антона Коростелева, по волосам светлого «цвета цыпленка», которые он позже подстриг и перекрасил. Об этом свидетельствуют следственные документы.
Пожар в ухтинском ТЦ «Пассаж» произошел 11 июля 2005 года, унеся жизни 25 человек и травмировав еще десять. Задержанные за поджог Антон Коростелев и Алексей Пулялин были сначала оправданы, но позднее суд признал их виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы.
Исследование в суде показало, что внешность Коростелева за год изменилась: он состриг и перекрасил волосы со светло-желтого в черный цвет.
«Свидетелю предъявили фотографии и видеозапись Коростелева, сделанные спустя три дня после пожара 11.07.2005, где у него были светло-желтые волосы “цвета цыпленка”. Свидетель пояснила, что именно так выглядел молодой человек, который 11.07.2005 подошел к Пулялину в палисаднике за кинотеатром “Дружба”», — говорится в документе.
Именно оттуда, как установило следствие, Коростелев и Пулялин направились в торговый центр, разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее.