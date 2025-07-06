Симоньян рассказала, чем закончится Апокалипсис в ее книге

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с заявлением, что в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Апокалипсис закончится хорошо.
«И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название “Откровения Иоанна”, последней части Библии», — заявила она в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
По словам Симоньян, история «заканчивается тем, что все будет хорошо». Она отметила, что в книге ведется рассуждение на тему того, кто достоин награды, а кто наказания в вечности.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Симоньян анонсировала старт предзаказов на свою книгу, подчеркнув, что все средства от ее продажи пойдут на помощь людям.