Симоньян рассказала, чем закончится Апокалипсис в ее книге

«И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название “Откровения Иоанна”, последней части Библии», — заявила она в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.