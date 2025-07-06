Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала, чем закончится Апокалипсис в ее книге

Маргарита Симоньян заявила о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с заявлением, что в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Апокалипсис закончится хорошо.

«И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название “Откровения Иоанна”, последней части Библии», — заявила она в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

По словам Симоньян, история «заканчивается тем, что все будет хорошо». Она отметила, что в книге ведется рассуждение на тему того, кто достоин награды, а кто наказания в вечности.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Симоньян анонсировала старт предзаказов на свою книгу, подчеркнув, что все средства от ее продажи пойдут на помощь людям.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше