Появилось видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Омской области

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России опубликовала запись с места авиапроисшествия. На ней можно увидеть, как спецслужбы эвакуируют борт, севший на траву и перевернувшийся в Азовском районе Омской области.. Напомним, легкомоторный самолет «Цессна» попал в аварийную ситуацию 5 июля.
Жесткое приземление пилот совершил неподалеку от посадочной площадки «Поповка». Судно выполняло частный полет. Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается. Идет доследственная проверка по статье № 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Процессуальное решение будет принято после завершения разбирательств.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный водитель погиб, перевернувшись в автомобиле и упав на крышу домостроения.