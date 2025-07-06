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Появилось видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Омской области

Следствие проверяет обстоятельства инцидента с «Цессной».

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России опубликовала запись с места авиапроисшествия. На ней можно увидеть, как спецслужбы эвакуируют борт, севший на траву и перевернувшийся в Азовском районе Омской области.. Напомним, легкомоторный самолет «Цессна» попал в аварийную ситуацию 5 июля.

Жесткое приземление пилот совершил неподалеку от посадочной площадки «Поповка». Судно выполняло частный полет. Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается. Идет доследственная проверка по статье № 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Процессуальное решение будет принято после завершения разбирательств.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местный водитель погиб, перевернувшись в автомобиле и упав на крышу домостроения.