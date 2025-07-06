Появилось видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Омской области

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России опубликовала запись с места авиапроисшествия. На ней можно увидеть, как спецслужбы эвакуируют борт, севший на траву и перевернувшийся в Азовском районе Омской области.. Напомним, легкомоторный самолет «Цессна» попал в аварийную ситуацию 5 июля.