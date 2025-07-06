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АТОР: возобновление авиасообщения с США может занять затянуться

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США, вероятно, займет значительное время.

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США, вероятно, займет значительное время. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, два года обсуждалась возможность открытия рейсов в Саудовскую Аравию, и только сейчас в расписании «Шереметьево» они появились — пока без указания времени вылета, слотов и стоимости билетов. С США процесс может быть столь же долгим, сказала Ломидзе.

Поэтому Ломидзе посоветовала пассажирам не рассчитывать на скорое открытие прямого сообщения.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявлял, что прямое авиасообщение между странами может возобновиться до конца 2025 года.

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