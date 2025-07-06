АТОР: возобновление авиасообщения с США может занять затянуться

По ее словам, два года обсуждалась возможность открытия рейсов в Саудовскую Аравию, и только сейчас в расписании «Шереметьево» они появились — пока без указания времени вылета, слотов и стоимости билетов. С США процесс может быть столь же долгим, сказала Ломидзе.