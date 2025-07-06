Суд повторно оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неоплату другого штрафа

В Москве мировой суд повторно наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на Светлану Рудскую, бывшую супругу режиссёра Фёдора Бондарчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные органы.
Причиной стало то, что она не оплатила вовремя предыдущий штраф.
«Сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей», — уточнили в суде.
Мировой суд ранее уже назначал Рудской штраф в размере 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное правонарушение.
Согласно информации из судебной базы данных, Рудская была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Напомним, супруги официально разошлись в 2016 году после 25 лет брака. Они поженились в 1991 году, в браке у них родились двое детей.