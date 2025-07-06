В Иркутске ралли «Шелковый путь» стартует 12 июля

В столицу Приангарья прибудут около 350 экипажей из 15 стран на внедорожниках, грузовиках, мотоциклах и квадроциклах. Для зрителей подготовлена насыщенная программа: с 10:00 до 12:40 пройдет пролог гонки на Чертугеевском полуострове, а вечером начнется праздничный концерт. В 18:00 стартует развлекательная программа, в 19:00 участники проедут через стартовый подиум, а в 21:15 выступит хедлайнер мероприятия.