В Иркутске ралли «Шелковый путь» стартует 12 июля

12 июля в Иркутске на площади графа Сперанского состоится торжественный старт международного ралли «Шелковый путь» — одного из самых масштабных и зрелищных автоспортивных событий. В этом году гонка пройдет по маршруту Иркутск — Улан-Удэ — Улан-Батор — Горно-Алтайск, охватив почти 5000 километров сложнейших трасс.
В столицу Приангарья прибудут около 350 экипажей из 15 стран на внедорожниках, грузовиках, мотоциклах и квадроциклах. Для зрителей подготовлена насыщенная программа: с 10:00 до 12:40 пройдет пролог гонки на Чертугеевском полуострове, а вечером начнется праздничный концерт. В 18:00 стартует развлекательная программа, в 19:00 участники проедут через стартовый подиум, а в 21:15 выступит хедлайнер мероприятия.
Организаторы предупреждают: из-за подготовки и проведения ралли в центре Иркутска временно перекроют дороги и изменят маршруты общественного транспорта. Подробнее — здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение на улице Баумана в Иркутске с 6 июля стало односторонним.