Стал известен размер пенсий для неработающих пенсионеров в России

Напомним, что с 1 июля 2025 года части российских пенсионеров повысят социальные выплаты и надбавки. Речь идет только о тех пенсионерах, у кого в июне юридически значимые обстоятельства. В частности, у тех, кто прекратил работать. Также размер выплат подрастет у граждан, достигших 80-летнего возраста, тех, кто получил первую группу инвалидности или опекунов нетрудоспособных иждивенцев.