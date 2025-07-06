Стал известен размер пенсий для неработающих пенсионеров в России

Средняя пенсия неработающих пенсионеров, проживающих в России, достигла отметки чуть более 24 тысяч рублей в месяц. Такие данные системы Социального фонда России (СФР) поступили в распоряжение РИА Новостей.
Согласно полученной статистике, в агентстве сообщают, что средний размер пенсионных выплат работающих пенсионеров, по данным на 1 апреля 2025 года, составил 24 019 рублей. В профильном ведомстве ранее сообщали, что в начале этого года, 1 января, данный показатель находился на уровне 23 758 рублей.
Подчеркнем, что с 1 июня 2025 года произошло увеличение пенсий, которое затронуло следующие категории граждан: людей, достигших 80-летнего возраста в мае этого года, а также лиц, получивших первую группу инвалидности.
В конце мая 2025 года сотрудники СФР сравнили размер средних выплат, которые получают женщины и мужчины пенсионного возраста в стране. По данным за этот год разница между ними составляет порядка 200 рублей.
Напомним, что с 1 июля 2025 года части российских пенсионеров повысят социальные выплаты и надбавки. Речь идет только о тех пенсионерах, у кого в июне юридически значимые обстоятельства. В частности, у тех, кто прекратил работать. Также размер выплат подрастет у граждан, достигших 80-летнего возраста, тех, кто получил первую группу инвалидности или опекунов нетрудоспособных иждивенцев.
Как KP.RU писал ранее, российские семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от общего дохода, имеют право на государственную субсидию. Подчеркнем, что основными категориями получателей поддержки обычно выступают пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, а также родственники участников специальной военной операции.
В России в 2026 году планируется проиндексировать пенсионные выплаты, на которую в особенности надеются работающие пенсионеры, так как их выплаты не пересматривались с 2015 года. Отметим, что в новом проекте бюджета Соцфонда на этот год предусмотрено выделение самой крупной суммы именно на пенсионные выплаты — 11 трлн рублей.