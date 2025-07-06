Юрист Скрябина: арендатор вправе может повысить арендную плату по соглашению сторон

Ранее сообщалось, что россиянам упростят процедуру продажи жилья, приобретенного с привлечением ипотеки и материнского капитала. Законопроект разрабатывался как комплекс мер, нацеленных на упрощение операций с недвижимостью для семей, уже купивших жилье с использованием маткапитала. Закон разрешает без банковского согласия оформлять такое жилье в общую долевую собственность семьи до полного погашения ипотечного кредита. Согласно законопроекту, в подобной недвижимости для совершения сделок станет возможным выделить детские доли еще до закрытия ипотеки. В настоящее время органы опеки блокируют продажу старого жилья и приобретение нового без предварительного определения долей детей. Однако действующее постановление правительства РФ допускает выделение долей исключительно после погашения кредита.