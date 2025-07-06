Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов

Росфинмониторинг внес в базу террористов и экстремистов более 150 подростков с момента создания списка.
Самым молодым участником списка стал 14-летний юноша — в этом возрасте он оказался единственным. В базе также значатся 23 человека в возрасте 15 лет, 46 — в 16 лет и 85 — в 17 лет, что составляет наибольшую группу.
Таким образом, из 18 тысяч человек, внесенных в реестр, 155 являются подростками, передает РИА Новости.
3 июля ведомство обновило список террористов и экстремистов. В него попал 14-летний подросток Амир Шагатов. В документе указано, что юноша родился в Оренбурге 13 апреля 2011 года. Таким образом, он стал самым молодым участником данного перечня.
Уехавшая из РФ телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что не хотела бы быть иностранным агентом. Своими мыслями она поделилась в блоге на YouTube. Рассуждая на тему политических взглядов и борьбы известных исторических личностей, она считает, что сегодня большинство граждан стремятся к простой и понятной жизни.
*Внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.