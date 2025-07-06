Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов

Уехавшая из РФ телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что не хотела бы быть иностранным агентом. Своими мыслями она поделилась в блоге на YouTube. Рассуждая на тему политических взглядов и борьбы известных исторических личностей, она считает, что сегодня большинство граждан стремятся к простой и понятной жизни.