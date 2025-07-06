Более 150 подростков попали в список террористов и экстремистов

На текущий момент, в федеральном списке лиц, причисленных к террористам, зарегистрирован один подросток в возрасте 14 лет, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 несовершеннолетних, достигших 16 лет, а также 85 семнадцатилетних, передает РИА Новости, ознакомившись с данными базы. В общей сложности в ней содержится информация о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет. Общее число лиц, внесенных в российский реестр террористов и экстремистов, приближается к 18 тысячам.