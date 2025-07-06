Врач Ежов: при назначении статинов нельзя ориентироваться только на холестерин

— Нельзя ориентироваться только на показатели уровня холестерина при назначении статинов, но может быть и наоборот — ~холестерин может быть высоким, а риски ССЗ низкими, тогда можно обойтись и без статинов~. Не всегда мы должны назначать статины, если мы не видим признаков атеросклероза или рисков развития его осложнений. Все же мы должны лечить человека, а не цифры.