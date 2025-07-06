В селе Башкирии ночью сбили насмерть 24-летнюю девушку

В Зилаирском районе Башкирии минувшей ночью сбили насмерть 24-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, авария произошла ближе к полуночи на улице Комсомольской в селе Зилаир. Предварительно известно, что 42-летний водитель за рулем автомобиля «Чери Тиго» наехал на пешехода, когда та шла навстречу.
В результате случившегося женщина скончалась на месте происшествия.
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