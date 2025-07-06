Как и когда отмечают Рождество Иоанна Предтечи и что принято делать в этот день

Иоанн Предтеча родился на полгода раньше Спасителя, их матери — Елисавета и Мария — состояли в родстве. «Интересно, что он был родственником Иисуса Христа, приходился ему чуть ли не двоюродным братом. Иоанн родился на шесть месяцев раньше, чем Иисус Христос, и готовил людей к тому, чтобы они его приняли. Говорил: “Я не Мессия, я не Христос, а после меня придет тот, кому я не достоин даже развязать сандалии на ноге. Он будет тем спасителем, который избавит мир от греха и смерти”, — рассказывает Николай Конюхов.